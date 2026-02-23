女優の仲里依紗（36）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。長年付き合っている悩みを打ち明けた。仲はストーリーズで自身の顔写真を公開し、「子供の時から付き合ってる目の下の汗管腫」と告白。額や目の下にできやすい、良性の腫瘍があることを明かした。そして「キツネさんより長い付き合い」と夫との結婚期間と比較し、「どんなに肌治療頑張っても別れてくれないしつこいストーカー化してる」と打ち明けた。仲は