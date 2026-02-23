将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦・挑戦者決定リーグが2月21日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。紅組を戦う両者は、現在ともに1勝0敗。先に2勝目をつかみ藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権獲得へ前進するのはどちらか。【中継】羽生九段VS永瀬九段 注目の一戦（生中継中）“真夏の七番勝負”と言われる王位戦への挑戦者決定リーグ