9月のアジア大会代表選考会を兼ねた大阪マラソンが、2月22日、大阪府庁前をスタートし、大阪城公園内をフィニッシュとする42.195kmのコースで開催された。吉田響（23、サンベルクス）が8km手前で飛び出し、30kmまでは日本記録（２時間04分55秒）を大きく上回るペースで走ったが、そこからペースダウン。37kmで吉田を抜いたI.ハッサン（29、ジブチ）が2時間05分20秒の大会新記録で優勝した。日本人トップの5位には平林清澄（23、ロ