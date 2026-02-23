人気アーティストグループ「XG」のプロデューサー・SIMON容疑者が、コカインを持っていた疑いで警視庁に現行犯逮捕されました。「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら4人は、愛知県内のホテルでコカイン1袋を持っていた疑いがもたれています。警視庁が22日夜、4人がホテルの部屋にいたところに家宅捜索に入ったところ、コカイン4袋と乾燥大麻1袋を押収したということです。SIMON容疑者は23日午前8時過ぎ、