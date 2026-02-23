【「ホタルの嫁入り」広告掲出】 掲出期間：2月23日～3月1日 広告掲出場所：新宿駅メトロプロムナード （東京メトロ丸ノ内線新宿駅 、東改札-西改札間 改札外通路） 小学館は、マンガ「ホタルの嫁入り」の最新11巻発売を記念して東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナードにて、本作の描き下ろし新作を2月23日に公開した。掲出期間は3月1日まで。