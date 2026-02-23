【新連載「めちゃくちゃ追放される話」】 2月23日より開始 ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて、新連載「めちゃくちゃ追放される話」（原作：杉浦次郎氏、作画：向浦宏和氏）を2月23日より公開した。 本作は、いつか勇者になって人助けをしたいと願う、素直で心優しい少年の異世界冒険譚。女神から「人並み外れた成長で強くなれるスキル」を授けら