佐渡市で22日、住宅の敷地内にある小屋が全焼する火事があり、小屋の近くから1人の遺体が見つかりました。現場は佐渡市小倉の住宅敷地内にある小屋です。警察や消防によりますと、22日午後3時すぎ、付近の住民から「家が燃えています」などと通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、小屋が全焼し、近くから1人の遺体が見つかったということです。近隣の建物への延焼はありませんでした。この小屋の敷地内にあ