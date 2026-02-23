白い壁を見たときに黒い点が飛んでいるように感じたり、視界の端にチカチカと光が走ったりすることはありませんか？もしかすると、それは網膜剥離の前兆かもしれません。網膜剥離とは、目の奥にある薄い膜状の網膜が剥がれてしまう病気です。初期には痛みもなく外見上も目立った変化がないためと見過ごされがちですが、放置すれば進行して視野が失われ、最悪の場合失明に至る病気です。本記事では網膜剥離の基礎知識や特徴的な症状