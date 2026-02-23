韓国で「しつけ」と称して10歳の息子をバットで殴り、死亡させた40代の父に懲役11年が言い渡された。【画像】「ごめんなさい、ごめんなさい…」韓国女子中学生による“暴行動画”2月20日、法曹界によると、最高裁第1部（主審ソ・ギョンファン大法官）は児童虐待致死などの容疑で裁判にかけられた男A氏（44）に懲役11年を言い渡した原審を先月確定した。A氏は昨年1月中旬、仁川市延寿区（インチョンシ・ヨンスグ）のとあるマンショ