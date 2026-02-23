γ-GTPを下げるためには食事内容の見直しが欠かせません。高脂肪食や糖質の過剰摂取を控え、バランスの取れた食生活を継続することで数値の改善が期待できます。野菜や果物、良質なタンパク質を積極的に取り入れ、肝臓の代謝機能をサポートしましょう。日々の食事選びが肝臓の健康を守る第一歩となります。 監修医師：藤原 大輔（医師）【経歴】 1999年香川大学卒業 1999年４月香川大学放射線科勤務 2000年４月岡山大