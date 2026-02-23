宿敵に厳しい現実を突きつけられた。現地２月22日に開催されたプレミアリーグ第27節で、イゴール・トゥードル新監督が率いる16位のトッテナムは、首位のアーセナルとホームで対戦。先制を許した直後の34分にランダル・コロ・ムアニが同点弾を挙げたものの、後半に失点を重ね、ノースロンドン・ダービーを１−４で落とした。トーマス・フランクの解任を受け、今月14日にトッテナムの暫定監督に就任したクロアチア人指揮官は、