【家電コンサルのお得な話・286】 2025年12月、住宅ローン減税等の延長・拡充が盛り込まれた「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定された。住宅ローン減税については、適用期限を5年間延長し、今年1月1日から2030年12月31日までに入居した場合を対象とする。●2028年入居から新築の対象物件が厳格化国土交通省のウェブサイトで公開されている資料にも明記されている通り、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となっている