現地２月22日に開催されたブンデスリーガ第23節で、菅原由勢が所属するブレーメンが藤田譲瑠チマと安藤智哉を擁するザンクトパウリと対戦した。菅原がベンチスタートとなったブレーメンは、55分に先制点を献上するも、その４分後にジョバン・ミロシェビッチのゴールで試合を振り出しに戻す。しかし70分に左サイドを崩されると、クロスから藤田に勝ち越し弾を決められて１−２で敗れた。これでリーグ戦13試合勝ちなしとなり、