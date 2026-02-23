明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、22日にアウェーでカマタマーレ讃岐と対戦し3対0で勝利しました。 アウェー4連戦の3試合目となるこの試合。アルビは前半33分、森のクロスをマテウス・モラエスが決め先制します。 後半3分には、笠井のクロスを若月が合わせて2点目。身長170cmの若月が相手選手2人の間に入り込みました。後半38分には、セットプレーからジェイソンゲリア。