北海道新ひだか町で、陸上自衛隊の射撃訓練中に、無人標的機が訓練区域外の洋上に着水していたことが分かりました。無人標的機が訓練区域外の洋上に着水したのは、新ひだか町の静内対空射撃場です。陸上自衛隊下志津駐屯地によりますと、２月２２日午後１時すぎ、千葉県の高射学校が、飛行する無人標的機を陸上から実弾で射撃する訓練中、突風があったため落下用パラシュートを作動させましたが、訓練区域外に着水してしまっ