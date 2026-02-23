2026年2月22日、中国メディアの捜狐体育は、ミラノ冬季五輪のフリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝で中国の谷愛凌（グー・アイリン）が金メダルを獲得した直後、涙ながらに祖母の逝去を報告したことを報じた。記事は、試合後の記者会見に遅れて登場した谷が遅刻の理由について、競技が終わった直後に、母方の祖母が亡くなったという知らせを受けたことを悲痛な面持ちで明かしたと伝えた。そして谷が「今日、祖母が亡くなった