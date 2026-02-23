シンガーソングライターのアンジェラ・アキ（48）が22日、自身のインスタグラムを更新。人間関係の変化により、今もカウンセリングに通っていることを明かした。「人間関係について」と書き出したアンジェラ。「ここ数年、人間関係でいくつか大きな変化がありました。言葉にできなかったバランスの乱れに気づき始めた頃には静かな妥協を繰り返していました。妥協し続けた理由はどこにあるのかなと今もカウンセリングに通いなが