◇虎に翼スピンオフ「山田轟法律事務所」脚本・吉田恵里香氏インタビュー（上）女優の伊藤沙莉（31）がヒロインを務めた2024年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」が3月20日（後9・30〜10・42）に放送される。女優の土居志央梨（33）が好演した人気キャラクター・山田よねを主人公に、本編には盛り込まれなかった「山田轟法律事務所」の知られざる誕生エピソードを描く。本編に続いて