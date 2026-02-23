「侍ジャパン強化合宿」（２３日、宮崎）２２日にチームに合流したエンゼルスの菊池雄星投手（３４）が早速、強度を上げてキャッチボールを行った。サブグラウンドに姿を現すと、ブルペン捕手を座らせて変化球を交えて投げ込んだ。強めの投球に、終了後は観客から拍手喝采。投球後には西武の元監督で菊池が西武時代にも監督を務めた辻氏と談笑する場面もあった。合流した前日にもキャッチボールを行い、ファンからサインを求