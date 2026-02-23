生まれながらに耳が四つある猫の「トビー」/WVTM via CNN Newsource米アラバマ州（WVTM）遺伝子の変異で生まれながらに耳が四つある珍しい猫が、米アラバマ州で里親への譲渡を待っている。一時預かりボランティアのステファニー・ブラウンさんによると、生後7カ月の黒猫ドビーには、尾が短く曲がった症状と、手術を必要とする歯のかみ合わせの問題もある。しかし回復すれば譲渡できる状態になるという。ブラウンさんは「この子は猫