【ソウル＝依田和彩】北朝鮮で開かれている朝鮮労働党大会は２２日、金正恩（キムジョンウン）氏を最高指導者である党総書記に再任することを全会一致で決めた。朝鮮中央通信が２３日、伝えた。経済成長や国防力強化に導いたことが再任の理由だという。総書記の肩書は２０２１年の前回党大会で、父親の金正日（キムジョンイル）総書記の死去以来、初めて復活した。同通信によると、２２日の党大会では党規約の改正が行われた