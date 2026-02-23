◇ドイツ1部ザンクトパウリ2―1ブレーメン（2026年2月22日ハンブルク）サッカーのドイツ1部ザンクトパウリに所属するMF藤田譲瑠チマ（24）が22日、ホームのブレーメン戦でドイツでの初ゴールを決めた。1―1の後半25分、流れるようなパスワークからペナルティーエリア内右でマイナスのパスを受けると、ワントラップから右足で鋭く対角のネットに突き刺した。ベルギー1部シントトロイデンから加入した今季、公式戦26試合目