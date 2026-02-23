気象庁（資料写真）気象庁は２３日、関東地方で「春一番」が吹いたと発表した。関東では昨年吹かず、２０２４年２月１５日以来、２年ぶり。関東地方では南部を中心に南寄りの風が吹いて気温が上がり、横浜では今年初めて２０度を超えた。気象庁によると、県内で同日午前９時までに観測された最大瞬間風速は、三浦市で南の風１８・０メートル、藤沢市で南南西の風１６・９メートル、横浜市中区で南西の風１６・４メートル。気