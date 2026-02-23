Cygamesの育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー(以下、ウマ娘)」が2021年2月24日にリリースされてから、間もなく5周年を迎えることになる。そんな5周年当日の2月24日、新たな育成シナリオ「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を」(Dreams編)が実装される。 前回の育成シナリオ「温泉郷編」では、シナリオ専用の温泉シーンの追加や、全距離に対応できる育成シナ