日本フィギュア史上初の五輪メダルもスゴかった…ミラノ・コルティナ五輪で、日本のフィギュアスケートは金1、銀3、銅2の計6個のメダルを獲得。史上最高の成績を残した。その裏で、1992年アルベールビル大会で銀メダルを獲得した伊藤みどりさんの、全盛期のジャンプがファンの注目を集めている。伊藤さんの代名詞はトリプルアクセル。アルベールビルでもこの大技を成功させ銀メダル。日本のフィギュアスケート史上初の五輪メダ