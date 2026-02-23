40・50代が髪型を選ぶとき、若々しいイメージを強調するのもいいけれど、大人の余裕をサラッと演出するのも素敵。ウルフヘアに今っぽさを加えた「ネオウルフ」なら、こなれた雰囲気を引き寄せてくれて、垢抜けを目指せます。昭和っぽく見えていない？ と気になっていた人も、ぜひチャレンジしてみて！ 控えめなら挑戦しやすい ネオウルフに初めて挑戦する場合は、レイヤーの量も位置も控えめにしておくのがベ