幸せな猫に育つ「良い飼い方」の4つのポイント 1.猫のペースを尊重した接し方 猫は自分の時間を大切にする動物です。良い飼い方は、猫が自分から甘えてきたときだけ優しく応じ、それ以外のときは遠くから静かに見守る距離感を保つことです。 猫が一人で窓の外を眺めたり、毛繕いをしたりしている時間は、彼らにとって大切なリラックスタイムです。 この「構いすぎない」という配慮が、猫に「この家は安全で居心地