大河ドラマ「豊臣兄弟」第7回は「決死の築城作戦」。藤吉郎（秀吉）と寧々が結婚したことが描かれていましたが、『武功夜話』（尾張国の吉田家に伝わる先祖の武功を記した古記録。偽書との説もあり）によると、秀吉は寧々に日夜「御執心」し、その後、めでたく結婚したとあります。 【写真】無骨な雰囲気漂う蜂須賀正勝役の高橋努 同書にはその後、秀吉が墨俣に築城するために奔走する姿が記されているのです。例えば築城の