LUNA SEAのドラマー真矢さんが、2月17日に亡くなったことが23日、分かった。56歳。LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。葬儀は遺族の意向もあり、すでに近親者のみで執り行われた。後日、ファンとのお別れができる場を改めて設ける予定。 【写真】真矢さんがインスタグラムに投稿した最後の写真 真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。1989年、地元の仲間と「LUNA SEA」を結成。バンド活動休