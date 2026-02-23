火事の現場(岡山・美咲町中垪和) 22日午後、岡山県美咲町で田んぼや山林などが焼け、1人が遺体で見つかりました。 22日午後2時半ごろ、岡山県美咲町中垪和の田んぼの近くで煙が上がっていると、近くに住む人から119番通報がありました。 消防が約2時間40分後に火を消し止めましたが、田んぼや山林など約2haが焼けました。 警察によりますと現場の山林で性別不明の1人が遺体で見つかったということです。警察が遺体