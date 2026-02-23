22日夜、佐賀県唐津市で酒に酔った状態で車を運転したとして、60歳の無職の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、22日午後10時すぎ、佐賀県唐津市佐志浜町で「縁石に乗り上げた事故があった」と目撃者から110番通報がありました。駆けつけた警察が、国道の中央分離帯に乗り上げていた軽乗用車を確認しました。運転席の男から酒の臭いがした上、ろれつが回っていなかったことから呼気を調べたところ、基準値の3倍のアルコ&#