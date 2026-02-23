山形県米沢市の西吾妻山で22日午後、40歳の男性が沢に落ちたと通報がありました。警察などが捜索した結果、23日午前11時ごろに無事発見されました。無事発見されたのは、福島県郡山市の自営業・陣野晃一さん（40）です。警察によりますと、陣野さんは22日午後4時すぎ、山形県米沢市の西吾妻山で「沢に落ちた」と友人を通じて110番通報しました。陣野さんは22日、友人2人とともに入山した後、別々に行動していました。当初、それぞ