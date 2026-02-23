20日より1週間限定の劇場上映だった、Netflixで配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、ファンや劇場関係者からの反響を受け、上映期間の延長＆27日から上映劇場が拡大することが23日、発表された。【動画】ヒロインが可愛い！話題の『超かぐや姫！』MVNetflix映画として世界独占配信中、20日より1週間限定で劇場公開中の同作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメ