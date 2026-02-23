日本テレビ系『DayDay.』などのお天気キャスターを務めた気象予報士の山神明理さんが、23日までに自身のSNSを更新し、転職を発表した。【写真・動画】お天気キャスター・山神明理さん、NHK大阪・東京・日テレでの思い出を添え…転職を報告「春からは小学校の教員に戻ります」と伝え、「天気予報をご覧下さった皆様関わって下さった全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」「思いがけず10年近く気象キャスターをさせて頂き