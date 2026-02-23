このほど発表された舟橋村の新年度予算案は、一般会計で23億4800万円余りと過去最大規模となっています。舟橋村の新年度予算案は今年度当初に比べ、およそ1億7000万円多い、23億4800万円余りです。主な事業として、ふるさと納税の返礼品の拡充につなげようと、農産品の加工施設を整備する事業に6000万円余りを計上しています。また新年度、赤字の一部を自治体が公費負担することが決まっている富山地方鉄道の鉄道線について、負担