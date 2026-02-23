きょうの県内は、前線や湿った空気の影響で雲が広がっています。日中の気温はきのうに比べ大幅に低くなりそうです。県内は未明に、各地で15度以上の気温を観測しましたが、その後気温が下がり、最低気温は富山市で8.9度、高岡市伏木で8度ちょうどでした。富山駅周辺では傘を手にする人や、風を気にしながら先を急ぐ人の姿が見られました。このあと県内は高気圧に覆われ、次第に晴れる見込みです。日中は富山市で13度、高岡市伏木で