愛知県のホテルでコカインを所持したとして、警視庁薬物銃器対策課が23日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、会社役員でHIPHOP／R＆BグループのXGのプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人を現行犯逮捕したことが、わかった。同日、共同通信が報じた。【写真】圧倒的存在感！グッチのスーツに身を包んだXG・COCONA捜査関係者によると、4人の逮捕容疑は23日午前0時20分ごろで、愛知県のホテルの一室で、コカ