きのう午後、富山市で空き家を焼く火事があり、複数の建物が焼けたとみられています。富山中央警察署によりますと、きのう午後2時45分頃、富山市横越にある長治豊一さん、佐々木愛子さん、武田重治さんが管理する空き家がある場所から煙が上がっていると、付近を通りかかっていた人が消防に通報しました。火はおよそ5時間20分後に消し止められましたが、空き家3棟など複数の建物を焼いたということです。また、この火事によるけが