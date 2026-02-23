天皇陛下は23日、66歳の誕生日を迎えられました。皇居では、天皇誕生日を祝う一般参賀が行われています。午前10時半ごろ、陛下は、皇后さま、愛子さま、秋篠宮ご一家と共に宮殿のベランダに立たれました。陛下は「誕生日に、このように来ていただき、皆さんから祝っていただくことを誠にありがたく思います。この冬も多くの地域で大雪や厳しい寒さに見舞われました。雪の事故などで被害に遭われた方々に心からのお見舞いをお伝えい