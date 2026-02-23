日本航空（JAL）は、議決権を行使した株主に対して「Life Status ポイント」を積算する制度を、2月から刷新した。3月末日を基準日として100株以上の株式を保有し、同6月の定時株主総会で議決権を行使し、同9月末日の基準日まで同一株主番号で株式を保有し、専用ウェブサイトからJALマイレージバンクのお得意様番号を9月末日までに登録した人が対象となる。ポイントは11月ごろに積算する。積算ポイント数は保有株式数によって異なり