国宝に指定されている霧島市の霧島神宮で最新の防災施設が完成し、防火訓練が行われました。霧島市の霧島神宮で行われた防火訓練には神宮の職員や消防隊員約50人が参加しました。霧島神宮は4年前に国宝に指定されたことなどをきっかけに災害から守る最新の防災施設の整備を行い去年11月に完成しました。完成後初めての防火訓練は社殿からの出火を想定して行われ火を感知して自動で動く最新の放水銃の操作の手順を確認しま