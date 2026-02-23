JOCが選手とコーチの絆がわかる写真を4枚投稿した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月22日に閉会式を迎え、17日間の祭典は幕を閉じた。今大会も数多くの感動的なシーンがあったが、日本オリンピック委員会（JOC）の公式インスタグラムでは、「その強い絆でともに掴んだメダル」と題し、フィギュアスケートの4枚の写真を投稿している。【写真】弾ける笑顔…フィギュア日本代表選手とコーチの絆がわかるショット