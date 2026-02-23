23日未明、長野県岡谷市で住宅など3棟を全焼する火事があり、火元とみられる住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかりました。23日午前3時すぎ、岡谷市川岸東で「住宅から火が出ている」と消防に通報がありました。警察によりますと、火はおよそ6時間後に消し止められましたが、住宅2棟と空き家1棟を全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火元とみられる住宅に暮らす70代の夫婦と連絡が取れていないということです。警察が夫婦