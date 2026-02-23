桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（１〜３着馬に優先出走権）は３月１日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。阪神ＪＦで１番人気だったのがアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。２戦２勝で挑んだが、スタートから追走に苦労して置かれてしまった。長く脚は使ったものの、５着までだった。それまでの２戦が遅い流れで、ペースの違いに戸惑っていたことは確か。今回は武豊騎