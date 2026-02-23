天皇陛下は23日、66歳の誕生日を迎えられ、皇居では一般参賀が行われました。天皇陛下「この冬も多くの地域で大雪や厳しい寒さに見舞われました。雪の事故などで被害にあわれた方々に心からのお見舞いをお伝えいたします。日ごとに春に向かっているのを感じます。みなさん一人ひとりにとって穏やかな春となるよう願っております」23日、皇居では天皇誕生日の一般参賀が行われ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さま、秋篠宮ご夫妻、佳子