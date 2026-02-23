◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）インビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）が、国内復帰初戦から全開ムードだ。１８日に美浦・Ｗコースで行われた１週前追い切りでは、極上の伸び脚を披露。道中はスピード感十分に駆け、ほとんど鞍上の手が動かないままラスト１ハロンは１１秒０。もともと調教で動くタイプではあるが、この日の