長野県岡谷市で住宅4棟が焼け、火元とみられる家から1人が遺体で見つかりました。この家に住んでいた70代の夫婦と連絡が取れていないということです。長野県岡谷市で午前3時ごろ、「住宅から火が出て広がっている」などと消防に通報がありました。火は、およそ6時間後に消し止められましたが、住宅3棟が全焼し、火元とみられる家の焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家の70代の夫婦と連