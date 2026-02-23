侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２３日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）で２日連続でブルペン入りした。ウォーミングアップを終えたあと、半袖でブルペンに登場。ダルビッシュ、前ロッテ監督の吉井理人氏（６０）が見守る中、計２６球を投げ込んだ。１９日に帰国した右腕。前日２２日にはチームに合流したあと早速ブルペン