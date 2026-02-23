「オープン戦、日本ハム-阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）日本ハム・新庄剛志監督が、かつての同僚らと旧交を温めた。打撃練習中に阪神・田中秀太内野守備走塁コーチとケージ脇で談笑。阪神での現役時代、６年間かわいがった５学年下の後輩の肩をポンポンとたたくなど、和やかムードが流れた。さらに日本ハムでの現役時代に３年間チームメートだった阪神・小谷野栄一打撃チーフコーチとも身ぶりを交えて会話。