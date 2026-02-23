8歳の息子を静岡県三島市の山中に置き去りにしたとして、28歳の母親と交際相手の男が逮捕されました。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、静岡県東部に住む女（28）と交際相手の男（28）の2人です。警察によりますと、2人は共謀して、きのう午後2時ごろ、女の8歳の息子を三島市の山中に置き去りにした疑いが持たれています。言うことを聞かなかった息子を反省させる目的で男が山中に連れていき、置き去りにしたとみられていま